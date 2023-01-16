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Новини | Суспільство

Влада Києва просить утриматися від проведення масових заходів на Водохреще через можливі провокації

Водохреще, Хрещення Господнє або Богоявлення припадає на 19 січня (за григоріанським календарем)

Міська влада Києва напередодні Водохреща звертається до громадян та релігійних організацій утриматися від проведення масових заходів через можливі провокації.

«Зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян для дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві», – вказує пресслужба Київміськадміністрації.

Водночас, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто все ж організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

«Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще», – наголосили в КМДА.

Водохреще, Хрещення Господнє або Богоявлення припадає на 19 січня (за григоріанським календарем).

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