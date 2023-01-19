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Богослужіння, пірнання в ополонку, благословення коней, запливи: традиції Водохреща (фотогалерея)

19 січня за Юліанським календарем ‒ більшість православних християн світу відзначають свято Богоявлення Господнього, Хрещення Господнього або Водохреще чи Йордан. За Григоріанським календарем це свято припадає на 6 січня.

Чимало вірян цього дня відвідують церкви, долучаються до богослужінь, під час яких священник кропить людей водою. За народними віруваннями, на Водохреща вся вода освячена, тому найвідважніші пірнають у крижану воду, щоб очистити свою душу на початку нового року. У деяких народів існує традиція запливів між чоловіками на Богоявлення, як от у сербів чи в північномакедонців. А от румуни на Водохреще, яке в тій країні святкують 6 січня, приводять поблагословити освяченою водою своїх коней. (Джерело: Радіо Свобода, Reuters, AP, AFP)

Українські військовослужбовці готуються пірнути в крижану воду на Водохреща (свято Хрещення Господнього) за юліанським календарем у час війни Росії проти України.&nbsp; Слов&#39;янськ, Донецька область, Україна. 19 січня 2023 року
1 Українські військовослужбовці готуються пірнути в крижану воду на Водохреща (свято Хрещення Господнього) за юліанським календарем у час війни Росії проти України.  Слов'янськ, Донецька область, Україна. 19 січня 2023 року
Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній кропить віруючих святою водою під час свята Хрещення Господнього за юліанським календарем в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, 19 січня 2023 року
2 Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній кропить віруючих святою водою під час свята Хрещення Господнього за юліанським календарем в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, 19 січня 2023 року
Жінка стоїть у крижаній воді, яка, як вважається, має чудодійну силу на Водохреща&nbsp; (християнське свята Хрещення Господнього за юліанським календарем). Буча, Київська область, Україна. 19 січня 2023 року
3 Жінка стоїть у крижаній воді, яка, як вважається, має чудодійну силу на Водохреща  (християнське свята Хрещення Господнього за юліанським календарем). Буча, Київська область, Україна. 19 січня 2023 року
Молоді македонці стрибають у крижану воду, змагаючись, хто першим зловить хрест у річці Вардар у день Богоявлення. Скоп&rsquo;є, Північна Македонія, 19 січня 2023 року
4 Молоді македонці стрибають у крижану воду, змагаючись, хто першим зловить хрест у річці Вардар у день Богоявлення. Скоп’є, Північна Македонія, 19 січня 2023 року
Святкування Водохреща з пірнанням в ополонку відбулося і в казахстанському місті Алмати при температурі 14 градусів за Цельсієм
5 Святкування Водохреща з пірнанням в ополонку відбулося і в казахстанському місті Алмати при температурі 14 градусів за Цельсієм
На честь великого християнського свята Богоявлення відбувається традиційний заплив за Святий Хрест в Белграді, Сербія, 19 січня 2023 року. На &ndash; фото віряни випускають на волю голубів під час церемонії святкування
6 На честь великого християнського свята Богоявлення відбувається традиційний заплив за Святий Хрест в Белграді, Сербія, 19 січня 2023 року. На – фото віряни випускають на волю голубів під час церемонії святкування
Литовці святкують Йордан (Водохреща, свято Хрещення Господнього) гуртом, купаючись у крижаній воді поблизу Вільнюса, Литва, 19&nbsp; січня 2023 року
7 Литовці святкують Йордан (Водохреща, свято Хрещення Господнього) гуртом, купаючись у крижаній воді поблизу Вільнюса, Литва, 19  січня 2023 року
Тоді як ось цей чоловік у Києві, вирішив на самоті енергетично очиститися у Дніпрі на Водохреща. Україна. 19 січня 2023 року
8 Тоді як ось цей чоловік у Києві, вирішив на самоті енергетично очиститися у Дніпрі на Водохреща. Україна. 19 січня 2023 року
Вершник розігріває свого коня перед Хрещенськими перегонами, які проводяться в селі П&rsquo;єтрошань, за 50 км на північ від Бухареста, Румунія, 6 січня 2023 року. Селяни з П&rsquo;єтрошань та навколишніх сіл благословляють своїх коней на свято Хрещення Господнього, яке в Румунії вважається святом, що закінчує цикл Різдвяних свят. Після освячення коні та вершники у супроводі громади беруть участь у вільних кінних перегонах на околиці села
9 Вершник розігріває свого коня перед Хрещенськими перегонами, які проводяться в селі П’єтрошань, за 50 км на північ від Бухареста, Румунія, 6 січня 2023 року.

Селяни з П’єтрошань та навколишніх сіл благословляють своїх коней на свято Хрещення Господнього, яке в Румунії вважається святом, що закінчує цикл Різдвяних свят. Після освячення коні та вершники у супроводі громади беруть участь у вільних кінних перегонах на околиці села

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