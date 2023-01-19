Богослужіння, пірнання в ополонку, благословення коней, запливи: традиції Водохреща (фотогалерея)

19 січня за Юліанським календарем ‒ більшість православних християн світу відзначають свято Богоявлення Господнього, Хрещення Господнього або Водохреще чи Йордан. За Григоріанським календарем це свято припадає на 6 січня.

Чимало вірян цього дня відвідують церкви, долучаються до богослужінь, під час яких священник кропить людей водою. За народними віруваннями, на Водохреща вся вода освячена, тому найвідважніші пірнають у крижану воду, щоб очистити свою душу на початку нового року. У деяких народів існує традиція запливів між чоловіками на Богоявлення, як от у сербів чи в північномакедонців. А от румуни на Водохреще, яке в тій країні святкують 6 січня, приводять поблагословити освяченою водою своїх коней. (Джерело: Радіо Свобода, Reuters, AP, AFP)