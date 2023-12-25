Радіо Свобода Weekly: Зеленський привітав українців з Різдвом із Києво-Печерської лаври

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Світло починає перемагати». Зеленський записав різдвяне привітання в Києво-Печерській лаврі

Президент України Володимир Зеленський привітав з Різдвом із Києво-Печерської лаври. У своєму відеопривітанні він згадав про тих, хто втратив дім через війну, а також про військових, які зараз не вдома. Він також вказав на те, що прихожани Православної церкви України (ПЦУ) вперше відзначають Різдво 25 грудня.

«Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом», – сказав він.

За словами Зеленського, українська церква долає шлях до свободи «від ідеології рабства, від культу, який не має нічого людського й нічого святого не має». Він також звернув увагу на те, що перебуває в Києво-Печерській лаврі, яка донедавна була в користуванні Української православної церкви (Московського патріархату). Більше про це тут

ПЦУ вперше відзначає Різдво разом із більшістю помісних церков – Епіфаній

Православна церква України вперше відзначає Різдво за новоюліанським календарем, заявив глава ПЦУ Епіфаній у святковому зверненні 24 грудня.

«Цьогоріч Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем», – зазначив Епіфаній. За словами його словами, Різдво закликає до переосмислення життєвих цінностей та нагадує про «одвічні християнські цінності»: віру, любов та істину.

«Бажаю, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому були любов до ближніх і довіра до наших захисників. Нехай коляда звучить для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно», – сказав глава ПЦУ.

Він також побажав українцям «благословенного й переможного нового року». Про це тут

СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля – Малюк

Служба безпеки України посилює роботу в російському тилу, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля, заявив голова СБУ Василь Малюк виданню Politico 20 грудня.

Серед пріоритетних цілей, за його словамии, – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

«Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу», – сказав Малюк. Більше інформації тут

Україна змінить тактику у війні з Росією в 2024-му?

Під кінець 2023 року ситуація на лінії фронту в Україні значно загострилася. Після українського наступу на півдні російські окупаційні сили перехопили ініціативу і намагаються просуватися одразу на кількох напрямках, попри погіршення погоди.

Які підсумки боїв у 2023 році і що може вплинути на війну вже у 2024-му? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Головне з пресконференції Зеленського: про завершення війни, мобілізацію, Залужного, дрони і НАТО

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня понад дві години відповідав у прямому ефірі на запитання журналістів із українських та закордонних ЗМІ.

Зеленського запитували: про прогнози щодо тривалості війни; про мобілізацію; про виробництво дронів і озброєння; про особисті стосунки із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним; про перевірки приватного бізнесу; про умови для повернення біженців і підтримку внутрішньо переміщених осіб; про ефективність його команди і корупцію; про кроки із залучення підтримки для України від США, ЄС, країн Європи і світу у відсічі російської агресії.

Головні тези із відповідей Володимира Зеленського читайте за лінком

Залужний розповів про задачі Держоператора тилу: якісні закупівлі та «жодних проявів корупції»

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив, що очікує від нового Державного оператора тилу (ДОТ): боротьба з корупцією, якісне і своєчасне забезпечення війська, удосконалення процесу закупівель. Про це він заявив 18 грудня на презентації ДОТ, який буде займатися необоронними закупівлями.

«Перше, що ми хочемо – щоб поняття Збройні сили і поняття корупції були зовсім несумісні. Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, не на пошуку одежі і засобів бронезахисту, вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути», – заявив головнокомандувач.

Залужний також наголосив, що запуск агенції має забезпечити військо якісними, необхідними і своєчасними закупівлями. Окремими цілями він назвав унормування порядку закупівель та цифровізацію процесів. Більше інформації тут

Російський військовий звернувся до МКС, він пов’язаний із «ПВК Редут» – «Схеми»

Колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду (МКС) із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним із співзасновників російської організації, що започаткувала «стару» так звану приватну військову компанію «Редут».

Це зʼясували журналісти проєктів Радіо Свобода «Система» і «Схеми» в межах масштабного дослідження діяльності ПВК у розслідуванні «Хитрість «Редут». Читайте і дивіться за лінком

«Футбольна окупація». Як Росія хотіла затягти Україну в Об’єднаний чемпіонат з футболу

Росія та Україна та їхні футбольні функціонери були близькі до створення спільного чемпіонату з футболу, але планам завадив Майдан. Як так, що український футбол, який мав значні успіхи на той час, міг бути поглинутий Росією? І чи була ідея Об’єднаного чемпіонату лише спортивною – якщо російський «Газпром» готовий був викласти на спільний чемпіонат астрономічну суму в мільярд євро на рік?

Щоб зрозуміти події двохтисячних років і як Росія цілеспрямовано йшла до окупації українського футболу, кажуть фахівці, треба пригадати, що в часи СРСР футбольні битви між київським «Динамо» та московським «Спартаком», і ширше – між провідними клубами тоді радянських України та Росії викликали величезний інтерес та емоції.

Тоді «Динамо» (Київ) вважали ледь не збірною України і протистояння було запеклим, а поміж футбольними фанатами в Києві та Москві часто виникали бійки. Читайте і дивіться про це за лінком

Війна РФ проти України у закордонній пресі. Чому вщухає інтерес?

Наскільки з часом зменшується увага до війни РФ проти України з боку міжнародних ЗМІ? Чому це відбувається і як тримати українські теми у фокусі? Чи впливає висвітлення війни на надання допомоги міжнародними партнерами і як з цим працювати?

Про все це, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Від тещі з любов’ю. Президент «Енергоатома» під час війни оселився в маєтку за 7 мільйонів гривень

«Енергоатом» – державне енергогенеруюче підприємство, від стабільної роботи якого залежить, чи буде в оселях українців тепло та світло. З початку повномасштабного вторгнення робота цього стратегічного підприємства суттєво ускладнилася через масові російські атаки. Але поряд з відданістю енергетиків у діяльності «Енергоатому» залишається місце і корупційним скандалам. Як до «великої» війни, так і під час.

Із 2020 року і дотепер «Енергоатом» очолює Петро Котін. У новому розслідуванні «Схеми» розповідають про те, як теща керівника цього держпідприємства придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни – офіційно не маючи на те власних доходів. І тепер у будинку з басейном на території за майже 7 мільйонів гривень оселився сам Петро Котін. Текстова публікація тут

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Петлюра і генерали Армії УНР: як досягали порозуміння і чому сварилися?

Нещодавно в українських та зарубіжних мас-медіа з’явилася низка публікацій про непрості відносини між верховним головнокомандувачем, президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України, генералом Валерієм Залужним.

Певні непорозуміння між політичним керівництвом і військовим – це радше правило, ніж виняток. Подібні ситуації виникали в історії багатьох країн.

Звернемося до прикладів з періоду Української революції 1917–1921 років: як складалися відносини між головним отаманом Армії УНР Симоном Петлюрою і командувачами Дієвої армії УНР. Про це у проєкті Радіо Свобода «Історична Свобода» поговорили з одеським істориком Віктором Савченком. Читайте, слухайте і дивіться тут

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