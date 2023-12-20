У Вірменії тимчасово відкликали ліцензію у філії російського радіо Sputnik

Вірменський регулятор на місяць відкликав ліцензію у прокремлівської радіостанції «Sputnik Вірменія». Причиною стали висловлювання московського пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

Рішення повʼязане з його передачею «Пʼятниця з Тиграном Кеосаяном». У ній автор, на думку регулятора, «припустився іронічних і таких, що принижують честь і гідність країни та народу, висловлювань, не маючи на це морального права як іноземний громадянин».

Крім того, ретранслятора «Sputnik Вірменія», радіостанцію «Тоспа», оштрафували на 500 тисяч драмів (близько 1200 доларів). Причиною стала авторська програма ексдепутата Армана Абовяна «Абовян Time». Регулятор виявив у ній твердження, які «поширюють паніку і засновані на неперевірених та недостовірних джерелах».

Дружина Кеосаяна Маргарита Симоньян, яка обіймає посаду головного редактора медіагрупи «Росія сьогодні», власника Sputnik Вірменія, відповіла на рішення про припинення ліцензії так: «Драма на 500 тисяч драмів. Ефенді («пан», «начальник» кількома східними мовами – ред.) знову образився».

Наприкінці жовтня 2023 року в Молдові заблокували 14 ресурсів російських ЗМІ, серед яких був Sputnik. Незадовго до цього в Кишиневі затримали керівника «Sputnik Молдова» Віталія Денісова. Потім його депортували та заборонили вʼїзд до Молдови на 10 років.