Вишинський, обвинувачений у держзраді в Україні, очолив російське державне радіо Sputnik

Ексочільник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, який після обміну 2019 року працює в Росії, став головним редактором мережі радіо Sputnik. Про це пресслужба радіо повідомила 23 жовтня.

Радіомережа входить до державної медіакомпанії «Россия сегодня». Досі Вишинський працював виконавчим директором цієї групи.

Як нагадує пресслужба Sputnik, Вишинський у Росії нагороджений медаллю ордену «За заслуги перед Вітчизною» 1 ступеня.

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Обвинувачений в Україні за кількома статтями Кримінального кодексу Кирило Вишинський був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії 7 вересня 2019 року в рамках обміну «35 на 35».

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.