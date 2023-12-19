ЄС має альтернативи російському газу після закінчення транзиту через Україну – єврокомісарка з енергетики

Євросоюз готовий до завершення наприкінці 2024 року дії контракту на транзит російського природного газу через Україну заявила 19 грудня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон – після засідання Європейської енергетичної ради в Брюсселі.

«Зі свого боку я поінформувала міністрів, що готова ознайомити їх із альтернативними маршрутами постачання на той момент, коли закінчиться термін дії угоди про транзит російського газу з Україною. Це станеться рівно через рік», – наголосила вона.

Наприкінці березня 2023 року Європейська енергетична рада визначила позицію членів ЄС щодо майбутнього ринку природного газу та водню. Йшлося про набір із двох пропозицій щодо встановлення загальних правил для внутрішнього ринку відновлюваного та природного газу та водню. Метою закону було визначити, як газовий сектор перейде на відновлювані гази з низьким вмістом вуглецю, такі як біометан і водень.

Чинна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським монополістом «Газпромом» передбачає транзит 40 мільярдів кубометрів газу у 2021–2024 роках. Про намір далі продовжувати цю угоду сторони не повідомляли.