У «Нафтогазі» розповіли, коли зупинять транзит російського газу до ЄС через Україну

Україна не планує подовжувати контракт на транзит російського газу своєю територією до ЄС після того, як його термін дії наприкінці 2024 року спливе. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати (…). Ми не будемо ініціювати продовження цього транзиту. Контракт завершиться – транзит зупиниться», – заявив високопосадовець.

За словами Чернишова, Україна продовжує транзит російського газу до Європи своєю територією під час повномасштабної війни «виключно з метою підтримки наших європейських колег».

«Абсолютно не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими (…). Особливо країни, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об’єму», – зауважив Чернишов.

Чиновник зауважив, що Росія не виконує свої зобов’язання за цим контрактом у повному обсязі, сплативши «не більш як 70 відсотків» від того, що мусила, і заявив, що Україна готова «в будь-який момент» достроково розірвати контракт із «Газпромом» про транзит російського газу українською територією. На уточнювальне запитання, чи погодиться подовжити його, якщо про це попросять країни ЄС, голова правління «Нафтогазу» зауважив, що ознак цього наразі не бачить.

«Давайте не забігати вперед. Я особисто мав перемовини в Європейському союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками стосовно цього, і ми не відчуваємо якихось сигналів до «Нафтогазу» чи до України стосовно продовження цього транзиту», – відзначив Чернишов.

Голова правління «Нафтогазу» нагадав, що у ЄС планують повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, і відзначив кроки, які робить блок назустріч скороченню споживання природного блакитного палива загалом, зокрема російського.

«Маємо вітати ці наміри і пришвидшувати їх (…). Ми розуміємо, що ЄС має знайти інші джерела, щоб отримати цей газ. Нема проблем у світі з газом, є проблема з його доставкою (…). Маємо рухатися вперед. Маємо збільшувати власний видобуток. Маємо скоротити власне споживання, в якийсь момент зробити його ефективним. Це надасть можливість Україні досягти ролі нетто-експортера. Буду дуже радий, якщо ми цього досягнемо протягом наступних кількох років. Це змінить філософію постачання природного газу на європейському континенті. І Україна буде відігравати важливу роль», – резюмував Чернишов.

За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до багатьох країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на скорочення експорту вплинула аварія на «Північних потоках».