Тисячі деструктивних повідомлень і ознаки прокремлівської пропаганди – підрозділ РНБО про роботу за рік

Близько 500 телеграм-каналів, 156 іноземних інтернет-ресурсів та більше ніж сотню YouTube-каналів моніторить Центр протидії дезінформації при РНБО на предмет неправдивої та шкідливої інформації, повідомив в.о. керівника центру Андрій Шаповалов.

Відомство, зокрема, веде базу інформаційних інцидентів.

«Ми моніторимо за допомогою автоматизованих систем близько 500 телеграм-каналів. Ця цифра постійно змінюється, бо міняються, запускаються нові, лишаються якісь старі без уваги. 156 іноземних інтернет-ресурсів, більше сотні ютуб-каналів, які не були заблоковані», – повідомив Андрій Шаповалов.

За його словами, центр відстежує близько 812 спікерів та 296 організацій, в роботі яких можуть бути ознаки роботи «на кремлівську пропагандистську машину». Загалом, за рік центр зафіксував близько 10 тисяч деструктивних інформаційних повідомлень, каже Шаповалов.

Моніторинг ЦПД проводить за допомогою автоматизованої системи кожні 30 хвилин по 400 різних напрямках, що дозволяє простежити «незрозумілу активність» та побачити чи є необхідність реагувати на неї.

«Ми можемо відрізнити активність автентичну від активності не автентичної. Ми можемо побачити чи в цей момент використовуються «мережі координованої поведінки» і відповідно від цього ми можемо класифікувати, що саме відбувається, що це за атака, в якому напрямку вона йде і як на неї реагувати», – каже Андрій Шаповалов.

Центр протидії дезінформації – орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений у 2021 році.

До прикладу, днями Центр протидії дезінформації назвав повідомлення про мобілізацію жінок «російською пропагандою».

Влітку кіберполіція повідомляла про викриття організаторів ботоферм, які «поширювали ворожу пропаганду та займалися інтернет-шахрайствами».