«Слуги народу», судді, працівники МВС та ДБР під час повномасштабної війни стали власниками елітних Lexus, BMW та Audi

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) проаналізували Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня, і виявили низку держслужбовців, які придбали елітні автомобілі вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них, зокрема, народні депутати від партії «Слуга народу», працівники МВС та ДБР, судді районних та апеляційних адмінсудів. Серед придбаних авто – нові Lexus, BMW, Audi і Tesla вартістю у декілька мільйонів гривень. Окремі держслужбовці, йдеться у розслідуванні «Схем», оформлювали кредит, щоб купити останню модель, а іншим – за словами декларантів, допомагали грошима батьки.

Суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков у грудні 2022-го року став власником LEXUS NX 350H 2022 року випуску. Це середньорозмірний кросовер преміум класу з повним приводом, повний гібрид 4-го покоління. У повідомленні про суттєві зміни майнового стану суддя вказав вартість авта – 2 млн 185 тисяч гривень.

На запитання «Схем» щодо купівлі авта у розпал війни суддя Шабельніков коротко зазначив, що «вся інформація буде в декларації», а на інші коментарі він «не має часу, оскільки займається службовою діяльністю».

Згодом суддя перетелефонував і повідомив, що купив авто за власні гроші, що йому «у Харкові потрібна надійна автівка», і що він «із колегами допомагає ЗСУ».

Суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар у вересні минулого року стала власницею AUDI Q7 2022 року випуску. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вона вказала її вартість – це 2,7 мільйона гривень.

У розмові з журналістом суддя пояснила, що «зробили замовлення на цю автівку ще рік перед тим».

«Ми проплатили перший внесок. І в нас, іншими словами, не було вибору», – відповіла Шинкар.

Суддя Турківського райсуду на Львівщині Ростислав Ференц вказав у повідомленні до НАЗК, що у цьому році взяв кредит для купівлі Toyota Corolla 2023 року випуску, зазначивши її вартість у 1 млн 338 тисяч гривень.

У коментарі «Схемам» суддя зазначив, що оформив кредит для того, щоб дружина купила автівку. На уточнення, чому обрали автівку саме останньої моделі, відповів: «Інших, можна так сказати, інших не було».

Як з’ясували журналісти, купували нові автівки і працівники правоохоронних органів.

Зокрема, у травні 2022-го року допомогу від матері у розмірі 898 тисяч гривень отримав директор Департаменту інформатизації МВС України Олександр Михайлов.

Наступного дня після отримання грошової допомоги Михайлов став власником електрокару TESLA Model Y 2020-го року випуску. Він вказав її вартість у 1,2 мільйона гривень.

Матір працівника МВС коментувати журналістам грошовий подарунок не захотіла.

«Як я вас побачу, так я зможу щось сказати. Може, ви іще звідкілясь зателефонуєте – незрозуміло звідки», – зазначила Любов Михайлова. На пропозицію показати журналістське посвідчення, відповіла: «Може, у нас тепер знаєте, що? Бандитів і цих самих… повно! І що хочеш можуть влаштовувати. А як я скажу, що я президент, тоді що?», – і поклала слухавку.

Її син, директор Департаменту інформатизації МВС Олександр Михайлов, заявив, що «готовий відповідати на питання особисто, а не по телефону», але коли саме – не зміг сказати, наголосивши, що «зараз не може, працює».

15 вересня 2022-го керівник відділу ДБР Олександр Говорущак подав до НАЗК декларацію про те, що став власником BMW X5 2018-го року випуску, вказавши вартість в 1 млн 350 тисяч гривень.

На запитання про доцільність купівлі такого авта під час війни, Говорущак сказав: »А чому ви вирішили, що я відповідати повинен? Те, що ви говорите (що запитання ставить журналіст – ред.), це може не відповідати дійсності». На пропозицію показати посвідчення, відреагував так: «Мені це нецікаво. В декларації все зазначено, дивіться, вивчайте. Якщо у вас якісь зауваження, то скеровуйте у відповідні органи».

Заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець наприкінці 2022-го вказав, що став власником BMW X7 XDRIVE 30D 2022 року випуску і зазначив його вартість – півтора мільйона гривень.

На прохання про коментар Вадим Борець заявив, що «не знає, з ким розмовляє» і запропонував для цього журналістові приїхати в Ужгород.

Також «Схеми» виявили двох народних депутатів з фракції «Слуга народу», які у серпні 2022-го придбали елітні авто.

Зокрема, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак став власником BMW 530E 2019-го року випуску, вказавши її вартість – це 1 млн 200 тисяч гривень.

Ще один нардеп, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, Євген Пивоваров став власником Audi A8 2020-го року випуску. Вказана у декларації вартість – 1 млн 300 тисяч гривень.

Обидва депутати відмовилися надати коментарі телефоном. Сергій Бабак згодом надіслав повідомлення, в якому зазначив, що перед купівлею продав інше BMW за 600 тисяч гривень і допомагає військовим, «хоча на цьому і не піариться».

«Після відновлення доступу до Державного реєстру декларацій Нацагентством з питань запобігання корупції стало зрозуміло, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну не стало на заваді оновленню автопарків українських суддів, правоохоронців і депутатів різних рівнів. Це все в той період, поки вся країна збирає на пікапи для українських воїнів, яких постійно не вистачає», – йдеться у розслідуванні.

Раніше «Схеми», аналізуючи держреєстр декларацій, також повідомляли про нардепа Олександра Герегу, який має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії; депутата-утікача із ОПЗЖ Федора Христенка, який за 5 днів до вторгнення РФ орендував велику квартиру в Польщі і відтоді не повертався; про дружину Юрія Бойка з ОПЗЖ, яка має в центрі Москви квартиру вартістю 190 мільйонів; та про суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця, який у 2022 році придбав елітну автівку з салону – BMW X5 останньої моделі.