«Не мороч голову!» – суддя Смілянець про купівлю BMW за 2 млн грн під час повномасштабного вторгнення

Суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуард Смілянець під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році придбав елітну автівку з салону – BMW X5 останньої моделі. Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

У декларації-повідомленні про суттєві зміни вінницький суддя Едуард Смілянець вказав, що 26 травня 2022 року придбав нове авто, а також зазначив вартість на дату набуття права власності – 2 084 940 гривень.

Задекларована суддею нова модель BMW X5 xDrive 25d/G05 – це повнопривідний кросовер преміум класу від концерну BMW. Автівка має двухлітровий двигун турбодизель, і як вказано на офіційному сайті BMW в Україні «розганяється до 100 кілометрів на годину менш ніж за вісім секунд».

Коли журналіст проєкту «Схеми» Максим Савчук зателефонував судді на його номер телефону у Facetime, щоб отримати коментар, відбувся наступний діалог, який редакція наводить повністю.

– Пане Едуард, доброго дня, мене звати Максим Савчук, я журналіст Радіо Свобода, хотів поставити запитання…

– Дуже приємно мені з вами познайомитися, я теж хотів вам зустрічне запитання поставити…

– Так я ще не поставив…

– Скажіть, будь ласка, за які кошти ви купили два автомобілі таких дорогих, блін, і живете в такому великому заміському будинку?

– У мене квартира 27 квадратних метрів, а у вас BMW X5 2022 року…

– У вас 27 квадратних метрів тільки ванна, якщо я не помиляюся.

– Пане Едуард, ви взагалі знаєте, з ким говорите? Мені здається…

– Кажи, Ваня, не мороч голову, блін!

– В сенсі?

– Кажи, Ваня! Давай!

– BMW X5 2022 року. Куплена вами під час повномасштабного вторгнення.

– Прикольно.

– Подана декларація. І чому ви вирішили купити це авто під час війни?

– Ваня, кажи, що ти хотів.

– Едуарде, ви мене, мабуть із кимось плутаєте, я вам не друг, я журналіст Радіо Свобода, мене звати Максим Савчук.

– Ви теж, мабуть, мене з кимось плутаєте. Вибачте.

За декілька годин вінницький суддя Едуард Смілянець сам перетелефонував з цього ж номера журналісту «Схем». Він вирішив таки надати пояснення цієї коштовної покупки в перші місяці повномасштабної війни. Він пояснив, що дав завдаток за автомобіль «у розмірі 10 або 15 відсотків» ще до повномасштабного вторгнення – у січні, а вже під час війни, коли цей автомобіль завезли в Україну – виплатив повну суму. Едуард Смілянець пояснив, що не відмовився від дорогого авта, бо не хотів втратити внесений завдаток.

Суддя Едуард Смілянець з 2010 до 2018 року працював суддею Вінницького апеляційного адміністративного суду.

З 2018 року – він суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Сьомий апеляційний адміністративний суд – це суд, що базується у Вінниці, утворений після реформи адміністративного судочинства. Його юрисдикція поширюється на Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

У 2021 році видання «20 хвилин» повідомляло, що син судді Смілянця Артур переміг у розіграші акції «Вакцинуйся. Збережи життя» і виграв Toyota Corolla.