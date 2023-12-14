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«Не мороч голову!» – суддя Смілянець про купівлю BMW за 2 млн грн під час повномасштабного вторгнення

Згідно з декларацією, у травні 2022 року суддя придбав елітну автівку з салону – BMW X5 останньої моделі
Згідно з декларацією, у травні 2022 року суддя придбав елітну автівку з салону – BMW X5 останньої моделі

Суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуард Смілянець під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році придбав елітну автівку з салону – BMW X5 останньої моделі. Про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

У декларації-повідомленні про суттєві зміни вінницький суддя Едуард Смілянець вказав, що 26 травня 2022 року придбав нове авто, а також зазначив вартість на дату набуття права власності – 2 084 940 гривень.

Задекларована суддею нова модель BMW X5 xDrive 25d/G05 – це повнопривідний кросовер преміум класу від концерну BMW. Автівка має двухлітровий двигун турбодизель, і як вказано на офіційному сайті BMW в Україні «розганяється до 100 кілометрів на годину менш ніж за вісім секунд».

Коли журналіст проєкту «Схеми» Максим Савчук зателефонував судді на його номер телефону у Facetime, щоб отримати коментар, відбувся наступний діалог, який редакція наводить повністю.

«Не мороч голову!» – суддя Смілянець про купівлю BMW за два мільйони під час повномасштабного вторгнення
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«Не мороч голову!» – суддя Смілянець про купівлю BMW за два мільйони під час повномасштабного вторгнення

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– Пане Едуард, доброго дня, мене звати Максим Савчук, я журналіст Радіо Свобода, хотів поставити запитання…

– Дуже приємно мені з вами познайомитися, я теж хотів вам зустрічне запитання поставити…

– Так я ще не поставив…

– Скажіть, будь ласка, за які кошти ви купили два автомобілі таких дорогих, блін, і живете в такому великому заміському будинку?

– У мене квартира 27 квадратних метрів, а у вас BMW X5 2022 року…

– У вас 27 квадратних метрів тільки ванна, якщо я не помиляюся.

– Пане Едуард, ви взагалі знаєте, з ким говорите? Мені здається…

– Кажи, Ваня, не мороч голову, блін!

– В сенсі?

– Кажи, Ваня! Давай!

– BMW X5 2022 року. Куплена вами під час повномасштабного вторгнення.

– Прикольно.

– Подана декларація. І чому ви вирішили купити це авто під час війни?

– Ваня, кажи, що ти хотів.

– Едуарде, ви мене, мабуть із кимось плутаєте, я вам не друг, я журналіст Радіо Свобода, мене звати Максим Савчук.

– Ви теж, мабуть, мене з кимось плутаєте. Вибачте.

За декілька годин вінницький суддя Едуард Смілянець сам перетелефонував з цього ж номера журналісту «Схем». Він вирішив таки надати пояснення цієї коштовної покупки в перші місяці повномасштабної війни. Він пояснив, що дав завдаток за автомобіль «у розмірі 10 або 15 відсотків» ще до повномасштабного вторгнення – у січні, а вже під час війни, коли цей автомобіль завезли в Україну – виплатив повну суму. Едуард Смілянець пояснив, що не відмовився від дорогого авта, бо не хотів втратити внесений завдаток.

Коментар судді Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця щодо придбаної ним BMW X5 під час повномасштабного вторгнення
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Коментар судді Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця щодо придбаної ним BMW X5 під час повномасштабного вторгнення

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Суддя Едуард Смілянець з 2010 до 2018 року працював суддею Вінницького апеляційного адміністративного суду.

З 2018 року – він суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Сьомий апеляційний адміністративний суд – це суд, що базується у Вінниці, утворений після реформи адміністративного судочинства. Його юрисдикція поширюється на Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

У 2021 році видання «20 хвилин» повідомляло, що син судді Смілянця Артур переміг у розіграші акції «Вакцинуйся. Збережи життя» і виграв Toyota Corolla.

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