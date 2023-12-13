Юрій Бойко прокоментував квартиру в Москві за 190 мільйонів рублів і гроші в російських банках

Народний депутат Юрій Бойко у коментарі «Схемам» (проєкт Радіо Свобода) пояснив свої задекларовані мільйонні заощадження в російських банках та нерухомість у Росії. Напередодні «Схеми» розповіли, що квартира, яку задекларував депутат – це елітні апартаменти у самому центрі Москви неподалік Кремля, площею 220 квадратних метрів та офіційною кадастровою вартістю 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ). Він вважає своє майно у РФ «замороженим».

«Законного способу переведення коштів з рахунків, або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. А перевозити готівку в чемодані, як Остап Бендер через румунський кордон, суперечило моїм принципам. Тому я особисто гроші та нерухомість у Росії вважаю «замороженими», – сказав він.

При цьому, депутат Юрій Бойко, обраний у Верховну Раду від нині забороненої партії ОПЗЖ не надав прямої відповіді на запитання, чи сплачує його родина в бюджет РФ обов’язковий регулярний платіж – податок на нерухомість фізичної особи.

З розрахунку від офіційної кадастрової вартості, він мав би складати майже 400 тисяч рублів щорічно (близько 150 тисяч гривень за курсом НБУ).

Депутат лише зазначив, що не має змоги перевірити, що відбувається з його майном у РФ:

«Що зараз відбувається з квартирою та рахунками сказати не можу, тому що практично два роки не маю можливості перевірити їх стан. До війни квартира була порожня, ніхто в ній не проживав. Що з нею зараз мені наразі не відомо. Але я зобов’язаний згідно з чинним законодавством відображати ці активи у кожній річній декларації», – заявив Юрій Бойко у коментарі «Схемам» (Радіо Свобода), додавши, що починаючи з 2015 року, його декларації тричі перевіряли правоохоронці, які не знайшли порушень.

13 грудня «Схеми» повідомили, що народний депутат Юрій Бойко, обраний у парламент від нині забороненої партії «ОПЗЖ», задекларував квартиру у Російській Федерації, оформлену на його дружину Віру Бойко. В публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика. але розслідувачі встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів.

Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації).

Житловий комплекс називається «Ваш клубный дом», як вказано в рекламному оголошенні це – «елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі».

Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича.

Також раніше у ЗМІ, з посиланням на декларацію Бойка, повідомляли, що дружина депутата зберігає рублі та золото в російському банку. Сумарна вартість – 7,6 мільйона рублів (близько 3 мільйонів гривень).

Юрій Бойко – депутат трьох скликань Верховної Ради, був міністром палива та енергетики в урядах, зокрема, Віктора Януковича та Миколи Азарова. Нині – голова депутатської групи «Платформа за життя та мир», у 2019 році був обраний до ВР від партії ОПЗЖ. Бойко – один із лідерів цієї проросійської політсили. Діяльність ОПЗЖ в Україні заборонена, це рішення Бойко називав «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

Під час повномасштабної вторгнення Бойко виїжджав з України і був помічений в Чехії, у Карлових Варах.

Рух «Чесно» звертав увагу, що Юрій Бойко досі має звання Героя України. Йому його присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові угоди з Росією та Туркменистаном. У 2022-му році на сайті президента України з’явилась петиція про позбавлення нардепа такого звання, вона набрала понад 25 тисяч голосів. У лютому цього року уряд доручив повторно розглянути питання щодо позбавлення політика звання Героя України.