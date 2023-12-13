ФОТО: Дружина Юрія Бойка має в центрі Москви квартиру вартістю 190 мільйонів рублів – «Схеми»

Народний депутат Юрій Бойко, обраний у парламент від нині забороненої партії «ОПЗЖ», задекларував квартиру у Російській Федерації, оформлену на його дружину Віру Бойко. В публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика.

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів.

Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації).

Кадастрова вартість, розрахована офіційними органами РФ, підтверджується і реальними ринковими цінами. Судячи з рекламних оголошень з продажу квартир у цьому будинку в центральній частині російської столиці, ціна за квадратний метр тут сягає більше мільйона рублів. Житловий комплекс називається «Ваш клубный дом», як вказано в рекламному оголошенні це – «елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі».

Сам Юрій Бойко вказав у декларації, що вартість цієї нерухомості становить всього 2 мільйони 726 тисяч гривень. Форма декларації передбачає, що ці дані можна вказувати станом на дату придбання нерухомості. Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича.

В останній декларації, поданій Юрієм Бойком, його майновий стан вказаний на кінець 2022 року.

Однак, те що відтоді його родина не продавала цю квартиру в Москві, а досі має її у власності, свідчить витяг з державного реєстру нерухомості РФ, який отримали «Схеми».

«Схеми» звернулись до Юрія Бойка із проханням повідомити, чи користується хтось з його родини цією квартирою або вона здається в оренду, а також – чому він вирішив зберігати заощадження в Москві навіть після початку бойових дій у 2014 році. Отримати відповіді редакції поки не вдалося, Бойко прочитав повідомлення, але не відреагував на нього.

Також раніше у ЗМІ, з посиланням на декларацію Бойка, повідомляли, що дружина депутата зберігає рублі та золото в російському банку. Сумарна вартість – 7,6 мільйона рублів (близько 3 мільйонів гривень).

Юрій Бойко – депутат трьох скликань Верховної Ради, був міністром палива та енергетики в урядах, зокрема, Віктора Януковича та Миколи Азарова. Нині – голова депутатської групи «Платформа за життя та мир», у 2019 році був обраний до ВР від партії ОПЗЖ. Бойко – один із лідерів цієї проросійської політсили. Діяльність ОПЗЖ в Україні заборонена, це рішення Бойко називав «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

Під час повномасштабної вторгнення Бойко виїжджав з України і був помічений в Чехії, у Карлових Варах.

Рух «Чесно» звертав увагу, що Юрій Бойко досі має звання Героя України. Йому його присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові угоди з Росією та Туркменистаном. У 2022-му році на сайті президента України з’явилась петиція про позбавлення нардепа такого звання, вона набрала понад 25 тисяч голосів. У лютому цього року уряд доручив повторно розглянути питання щодо позбавлення політика звання Героя України.