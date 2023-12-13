Обвинувачений у крадіжці під час війни посадовець на Одещині обзавівся землею на мільйон та звів сімейний будинок на узбережжі

Обвинувачений у незаконному привласненні державного майна Григорій Мельниченко, ще будучи у статусі голови Білгород-Дністровської райради на Одещині, придбав під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році дві земельні ділянки вартістю майже мільйон гривень. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

Згодом цю землю, як дослідили «Схеми», Мельниченко подарував батькові, після чого на одній з ділянок, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з’явився 400-метровий будинок. Переоформлення прав на батька в майбутньому дозволило зняти арешт із цих ділянок у справі проти Григорія Мельниченка.

29 липня 2022 року у власності Григорія Мельниченка з’явилися дві земельні ділянки загальною площею 1710 квадратних метрів на загальну суму 980450 гривень. Це відповідно до виправленої декларації Мельниченка за 2022 рік, яку він, як голова Білгород-Дністровської райради, подав у травні цього року – тобто ще до затримання.

Як з’ясували «Схеми», ці ділянки розташовані на березі річки Дністер у прикордонному селі Маяки Одеської області, неподалік родинної бази відпочинку «Дім Рибалки», з якої сам Мельниченко регулярно публікує фотографії у соцмережах.

Відповідно до даних земельного кадастру, ці землі – рекреаційного призначення. Там же зазначена оцінювальна вартість ділянок: у лютому 2023 року сукупно їх оцінили у майже 380 тисяч гривень – що у 2,5 раза дешевше вартості, яку вказав Мельниченко у декларації на момент набуття власності. За тиждень після складеної оцінки, 21 лютого 2023-го, Григорій Мельниченко подарував обидві ділянки своєму батьку Віктору. Своєю чергою батько експосадовця за півтора місяця, 11 квітня, оформив право власності на 442-метровий будинок із причалом на одній із цих ділянок. При цьому Мельниченко не вказував у своїй декларації об’єктів незавершеного будівництва.

Після затримання Мельниченка в серпні цього року на його майно був накладений арешт, у тому числі на дві згадані земельні ділянки у селі Маяки. Та, як з’ясували «Схеми», вже у вересні арешт із них зняли через те, що їхній власник уже не Григорій Мельниченко, а його батько. Наразі іншу численну нерухомість експосадовця також намагаються вивести з-під арешту, пояснюючи, що він раніше нібито уклав попередні договори купівлі-продажу майна і, відповідно, має фінально його продати. Зокрема, 13 листопада Київський районний суд Одеси скасував арешт на один із будинків площею 63 квадратних метри.

«Схеми» звернулися по коментар до колишнього посадовця. Він відмовився говорити про придбання земельних ділянок після початку повномасштабного вторгнення. На запитання, чому вирішив передарувати їх батькові, відповів так: «Захотів – подарував». На уточнення, коли саме його батько почав зводити будинок на земельних ділянках, не відповів та поклав слухавку.

Григорій Мельниченко був обраний депутатом Білгород-Дністровської районної ради Одеської області у 2020 році від партії мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй ділам», у грудні 2020 став головою райради. Він є зятем Сергія Гриневецького – нардепа кількох скликань, голови Одеської обласної державної адміністрації до 2022 року.

У статусі голови райради Мельниченко закликав не виконувати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У 2022 році публікував фотографії результатів російських обстрілів залізничного мосту в Затоці, попри пряму заборону таких дій, а в липні побився із мером Білгород-Дністровського Віталієм Гражданом.

У серпні 2023 року Григорія Мельниченка затримала СБУ – за підозрою у викраденні швидкісного катера Держекоінспекції вартістю 2,7 млн грн. За версією слідства, Мельниченко під приводом нібито «збереження держмайна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером «TUNA» 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом. Зробив він це, ввівши в оману осіб, які зберігали майно на території яхт-клубу «Совіньйон» в Одесі, та вніс недостовірні відомості до документів. Надалі обвинувачений перевіз катер у начебто «безпечне місце» на територію заводу в Біляївці та розпорядився ним на власний розсуд. Сам Мельниченко звинувачень по суті не коментував, але на своїй сторінці в соцмережі публікував дописи про те, що «правда на його боці», а також 7 вересня написав: «Прорвусь! Бувало і гірше!»

Мельниченка відправили під варту з альтернативою внесення застави у 5 мільйонів гривень, пізніше, за повідомленнями одеських ЗМІ, його бачили в одеській кальянній. Згодом суд зменшив йому заставу до 800 тисяч гривень.

Журналісти з’ясували, що суд відмовив прокурорам у продовженні щодо Мельниченка обов’язків підозрюваного, таких як: не відлучатися з Одеської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування зі свідками; здати на зберігання свої закордонні паспорти. А прокуратура, відповідно до офіційних повідомлень, змінила статтю обвинувачення – тепер його судитимуть за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, карається позбавленням волі на строк 7–12 років із конфіскацією майна або без такої, – ред.).

Як повідомили «Схемам» у прокуратурі Одещини, підготовче засідання у справі щодо обвинувачення Мельниченка призначене на 25 грудня цього року.

Після затримання Мельниченка звільнили з посади голови райради Білгород-Дністровського району, хоча сам він заявляв, що «не в курсі ухваленого рішення» і намагався потрапити до свого робочого кабінету.