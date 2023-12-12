Нардеп Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – «Схеми»

Співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр», народний депутат України Олександр Герега у щорічних деклараціях вказав, що з 2021 року має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

У поданих деклараціях за 2021 та 2022 роки Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. У декларації за 2020 рік такий документ нардеп не вказував.

«Схеми» звернулися до пресслужби народного депутата з проханням повідомити, на яких підставах він отримав таку посвідку та з якою метою. Редакція опублікує відповідь, щойно її отримає.

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Нардеп також задекларував кілька об’єктів нерухомості в Іспанії – житловий будинок та земельні ділянки сукупною вартістю близько 100 мільйонів гривень. Зокрема, це житловий будинок площею 455 квадратних метри і вартістю близько 3 мільйонів гривень, «ізольоване житло» та земельну ділянку площею 3180 квадратних метри, ціною у понад 62 мільйони гривень, і ще одну «ділянку з житлом» – площею 1378 квадратних метрів та вартістю понад 30 мільйонів гривень. Всі ці об’єкти записані на дружину депутата – Галину Герегу. У неї ж, відповідно до декларації, сукупно понад 1 мільйон євро на рахунках в двох іспанських банках у Валенсії.

З початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року Олександр Герега провів закордоном сумарно 209 днів. Про це свідчать дані за цей період, які є в розпорядженні «Схем», від джерел із доступом до бази про перетин кордону.

Раніше журналісти «Слідства.Інфо» розповідали про коштовну нерухомість подружжя Герег в іспанському містечку Бенікасім, частину з якої місцеві медіа оцінили у майже шість мільйонів євро. Дві сусідні ділянки там Галина Герега придбала у 2017 і 2018 роках.

Раніше «Схеми» опублікували розслідування, у якому розповіли про те, як Гереги 8 років платили зарплату управителю «Епіцентрів» на Донеччині, який перевів цей бізнес «під Росію».