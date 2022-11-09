«Укрпошта» обрала ескіз для різдвяно-новорічної поштової марки

«Укрпошта» повідомила результати конкурсу на ескіз для марки на честь Різдва та Нового року – про це компанія повідомила 8 листопада.

За повідомленням, більшість учасників голосування підтримали ілюстрацію, створену старшокласницею з Миколаєва Валерією Михайловою.

«Ескіз готувався за кордоном, куди авторка змушена була виїхати через безупинні обстріли міста росіянами. На ньому зображено дівчину й українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона – на самоті, він – на лінії вогню», – заявила пресслужба компанії.

Друге місце посів малюнок із українським військовим та колядниками авторства художника Олександра Охапкіна, який працює в галузі іконопису. Третє – ескіз Ірини Бабенко, який зображує сім’ю, що возз’єдналася.

Нова марка буде випущена в грудні, повідомила «Укрпошта». Компанія планує доопрацювати ескіз «згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування».

«Укрпошта» 4 листопада офіційно запустила у онлайн-продаж поштову марку «Кримський міст на біс».