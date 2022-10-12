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У Празі відкрилась виставка про Голодомор в Україні 1932-33 років

Виставка в приміщенні Національної бібліотеки Чехії в центрі Праги триватиме до 10 грудня

У Празі в Національній бібліотеці – одному з найпрестижніших книгосховищ Центральної Європи – відкрилась виставка про Голодомор в Україні 1932-33 років.

«Голодомор – це одна з найтрагічніших сторінок в історії України за часів СРСР. 1932-33 роки – це гуманітарна катастрофа. Нашою метою є ознайомити ширше коло людей з історією Голоду в Україні і продемонструвати також наші збірки книжок з запасів бібліотеки», – сказав Лукаш Бабка, директор Слов’янського відділення Національної бібліотеки Чехії.

Голова Об’єднання українців та прихильників України в Чехії Ольга Мандова звернула увагу на погану поінформованість чехів про Голодомор в Україні.

«Голодомор, який радянський режим здійснив в Україні, без сумніву був геноцидом. Але чехи ще мало знають про український Голодомор. В підручниках у школах немає згадок про Голодомор – тому нам треба ще дуже багато працювати над поширенням правди про ту трагедію», – сказала вона.

Чеська республіка раніше цього року визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Відомий чеський історик Давид Собода вважає, що цього року – в рік 90-річниці початку Великого Голоду в Україні – треба привернути увагу ширшої громадськості до тих подій, бо тоді краще можна зрозуміти нинішню політику російського президента Володимира Путіна щодо України та війну Росії проти України.

«В 90-ту річницю Голодомору має бути енергійне зацікавлення тією трагедію з боку чехів. Якщо цього не буде, то та трагедія в історії буде в тіні сучасної трагедії. То буде великою помилкою проводити розподіл між сучасним і минулим. Ніхто не знає, де проходить межа між минулим і сучасним... В ті часи також не хотіли звертати увагу на трагедію. А ми маємо поєднати ці дві трагедії і ці дві площини і яскраво бачити, що Путін нагадав нам актуальність минулого...», – сказав Давид Свобода в інтерв’ю Радіо Свобода.

На виставці демонструють десятки книжок про український Голодомор, а стенди розповідають, серед іншого, про те, що українські селяни не були пасивними перед радянською владою – наприклад, лише в 1930 році в Україні спалахнуло понад 4 тисячі повстань і масових виступів проти колективізації, в яких взяло участь 1,2 мільйона людей, 170 тисяч з яких радянська влада засудила.


Також виставка розповідає, що діти до 17 років становили приблизно половину жертв Голодомору, а середня тривалість життя в Україні в 1933 році становила 7,3 роки для чоловіків та 10,9 років для жінок – що є беспрецедентним в історії.

Виставка в приміщенні Національної бібліотеки Чехії в центрі Праги триватиме до 10 грудня.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

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