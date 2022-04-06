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Палата депутатів чеського парламенту визнала Голодомор геноцидом – посол

Посол України в Чехії Євген Перебийніс

Палата парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні в 30-х роках 20 століття актом геноциду. Про це повідомив посол України в цій країні Євген Перебийніс.

«Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду Українського народу. Деталі згодом», – повідомив він у своєму твітері.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще 17 країн світу.

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