У Празі розпочало трансляцію «Радіо Україна»

У столиці Чехії Празі у вівторок розпочало онлайн-трансляцію «Радіо Україна», повідомило у фейсбуці посольство України в Чехії.

«Радіо є повністю україномовним з винятково українською музикою. Проєкт розрахований на українців, які змушені були переїхати до Чехії, рятуючись від російської війни проти України. Проте, як переконаний посол Євген Перебийніс, радіостанція зацікавить і чехів, яким буде цікаво познайомитися з українською музикою чи вивчити українську мову», – йдеться в повідомленні посольства.

Повідомляється, що слухати Радіо Україна - Rádio Ukrajina поки що можна лише в інтернеті на сайті radioukrajina.cz або через мобільний застосунок у телефоні, який транслює радіопрограми (наприклад, radia.cz).

«Окрім української музики, радіоканал також готуватиме авторські програми, актуальні випуски новин з України та Чехії, інформуватиме про події, які можуть бути цікаві для українців у Чехії. Радіо також планує запустити серію консультаційних передач з різними експертами. Значну частину радіоефіру буде відвідено дитячим передачам, зокрема, сценічним читанням дитячих казок», – йдеться в повідомленні.

Менеджером чеського проєкту «Радіо Україна» є Наталія Чурікова, колишня журналістка Радіо Свобода в Празі.

За даними чеської влади, до Чехії прибуло 270 тисяч біженців з України, половина з яких – діти.