МЗС Чехії закликає російських дипломатів не підтримувати війну проти України

Міністерство закордонних справ Чехії опублікувало відкритий лист російським дипломатам, у якому закликало їх перестати підтримувати війну в Україні. Документ оприлюднений у твітері відомства, його справжність підтвердили у МЗС Чехії агенції Reuters.

Лист написаний англійською та російською мовами та адресований не лише співробітникам російського посольства в Чехії, але й усім працівникам російської дипломатичної служби, до яких чеські дипломати звертаються як до колег.

«Ми здатні усвідомити, чи діє політична еліта проти національних інтересів. Багато хто з вас, напевне, дійшов усвідомлення того, що керівництво держави вас обдурило», – пишуть чеські дипломати, перераховуючи наслідки бойових дій – загибель мирних жителів, руйнування міст, назване «апокаліптичним».

На думку авторів, на Росію в результаті нинішніх подій чекає «різке падіння у темряву минулого». Зрештою, як вважають у МЗС Чехії, на керівників Росії чекає відповідальність за воєнні злочини. Автори листа «вмовляють» російських колег залишити коло «поплічників зла».

Реакції російського МЗС чи посольства у Празі на лист поки що не було.

Чехія активно виступає проти російського збройного вторгнення до України. Чеський премʼєр Петр Фіала був одним із небагатьох лідерів, які відвідали Київ після початку вторгнення. У країні відбуваються багатотисячні акції солідарності з Україною, держава та численні волонтери надають підтримку біженцям.