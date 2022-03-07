Президент Чехії нагородив Зеленського найвищою чеською державною нагородою

Президент Чеської республіки Мілош Земан прийняв рішення нагородити президента України Володимира Зеленського найвищою державною нагородою країни – орденом Білого Лева.

Про це Земан повідомив під час церемонії вручення державних нагород, яка відбулась в історичній Владиславській залі празького Граду – резиденції чеських президентів.

У своєму виступі, як повідомляють чеські медіа, Мілош Земан наголосив, що прагнув таким чином відзначити українського президента за його відвагу при обороні Києва перед російською агресією.

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«Ось чому на подвір’ї Граду був встановлений український прапор, тому тут вперше пролунав український гімн і тому ми в запрошенні просили вас прийти на цю зустріч, щоб ви фінансово допомогли українським біженцям», – наголосив у своєму виступі президент Чехії.

Володимир Зеленський, на думку чеського президента, «проявив відвагу і мужність. І, хоча йому США пропонували евакуацію, він залишився в столиці своєї країни, звідкіля керує її обороною».

У своєму виступі Земан також звернув увагу на те, що захід відбувається в час, коли неподалік від Чехії «лютує війна, викликана російською агресією щодо України».

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Церемонія відзначення державними нагородами відбувається в Чехії щорічно 28 жовтня – у День заснування Чехословаччини. Через пандемію коронавірусу її проведення у 2020-му і 2021 роках було скасоване.

Президент Чехії Мілош Земан має репутацію одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Кремля європейських політиків. У минулому він ставив під сумнів необхідність санкцій і неоднозначно висловлювався про анексію Криму. Втім, після нового вторгнення Росії до України Земан різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні і закликав до жорстких санкцій проти Кремля.