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Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

Володимир Зеленський і Джо Байден біля Білого дому, 21 грудня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі після прибуття до Вашингтона, повідомляють західні медіа.

Як цитує агенція Associated Press, Зеленський у Овальному кабінеті подякував Байдену, Конгресу та «простим людям» США за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі. Вашингтон, 21 грудня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі. Вашингтон, 21 грудня 2022 року

Джо Байден раніше написав у Twitter, що має обговорити багато питань під час цієї зустрічі у Вашингтоні.

Планується, що після зустрічі Зеленський і Байден виступлять із пресконференцією.

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Візит до Вашингтона є першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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