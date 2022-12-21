США посилюють експортні обмеження щодо «ПВК Вагнера» – Reuters

Міністерство торгівлі США посилює експортні обмеження щодо російської «ПВК Вагнера», повідомляє агенція Reuters.



За даними агенції, це дії відповідь на спроби приватної військової компанії придбати товари по всьому світу для підтримки війни Росії проти України.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що США планують оприлюднити нові заходи, спрямовані на подальше припинення поставок технологій «ПВК Вагнера». За даними журналістів, тепер російська приватна військова компанія зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, вироблених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

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«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.