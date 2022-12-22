Блінкен каже, що обговорив з колегами із G7 мирну пропозицію Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обговорив мирну пропозицію Києва зі своїми колегами з G7 сьогодні вранці після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє CNN.



Блінкен назвав мирні пропозиції Зеленського «хорошим початком», зазначивши, що це те, до чого «кожен повинен мати змогу, так чи інакше, долучитися».



«З усіх наших розмов з Україною, включаючи вчорашні розмови між президентом Байденом і президентом Зеленським, стає зрозуміло, що ми маємо ті самі цілі: вільна і незалежна, процвітаюча, демократична Україна, яка демонструє, що принципів статуту ООН дотримуються, включно з територіальною цілісністю, суверенітетом і незалежністю, і це те, що президент повторив учора», – сказав держсекретар США.



За його словами, Україна повідомила США, що зараз вона зосереджена на поверненні своїх східних і південних територій, які були окуповані з лютого.



«Але це жодним чином не вирішує, куди це піде», – сказав Блінкен на своїй прес-конференції, наголосивши, що Україна вирішуватиме, як виглядає «справедливий і міцний» мир.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Цей візит став його першою закордонною поїздкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Після зустрічі президент США заявив, що Зеленський готовий шукати справедливого миру, а Путін не має наміру закінчувати війну.

У Кремлі заявили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США не прозвучало слів, які свідчили б про «готовність прислухатися до занепокоєнь Росії». Згодом російський президент Володимир Путін 22 грудня заявив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, нібито саме Україна «сама собі заборонила вести переговори».