Україна у пріоритеті: США затримають постачання Patriot Швейцарії на користь Києва

Сполучені Штати повідомили Швейцарії про затримку постачання зенітних ракетних комплексів Patriot, оскільки пріоритетом є посилення протиповітряної оборони України. Про це 17 липня повідомило міністерство оборони Швейцарії.

«Міноборони США поінформувало, що пріоритетними будуть поставки систем Patriot для підтримки України... Це також впливає на Швейцарію, яка отримає свої партії пізніше, ніж планувалося», – інформує військове відомство.

Швейцарія замовила у США п’ять комплексів Patriot у 2022 році. Постачання мало розпочатися в 2026 році й завершитися в 2028 році. Але 16 липня Пентагон повідомив швейцарському міністерству оборони про затримання постачань.

У швейцарському оборонному відомстві також указали, що торік США інформували Швейцарію, що версія ракет PAC-3 MSE для Patriot буде доставлена Швейцарії пізніше від запланованого терміну – також через пріоритетність підтримки України.



