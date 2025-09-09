Зеленський: «Рамштайн» має дати конкретні результати щодо ППО і PURL

Президент України Володимир Зеленський висловив очікування, що за результатами засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбувається в Лондоні, будуть результати щодо посилення протиповітряної оборони України і щодо виділення нових коштів на закупівлю американської зброї за програмою PURL («Перелік пріоритетних потреб України»).

«Ще з цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню. Тижнями Росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь США про формат зустрічі лідерів. Росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні більш швидкі рішення щодо систем, «Петріоти» передусім… «Рамштайн» на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

30-те засідання у форматі «Рамштайн» почалося ввечері 9 вересня у форматі онлайн. При цьому в Лондоні, зокрема, присутній міністр оборони України Денис Шмигаль.

До Контакної групи входять близько 50 країн, які координують надання військової підтримки Україні. Пресконференція за підсумками сьогоднішньої зустрічі не передбачена. Відкриваючи засідання, міністри оборони Великої Британії й Німеччини, оголосили про нові ініціативи з військової допомоги Україні.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна ініціює нову програму «глибоких ударів» і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для української оборонної промисловості. Також він повідомив, що Німеччина перебуває у процесі постачання двох повних систем ППО Patriot до України.

Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі оголосив, що протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує виробництво й передачу Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, які виготовляють у Британії.