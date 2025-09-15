Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Туск: у Варшаві знешкодили дрон над урядовими будівлями і палацом Бельведер, затримані білоруси

Наслідки російської атаки по Польщі 10 вересня 2025 року
Наслідки російської атаки по Польщі 10 вересня 2025 року

Польські спецслужби знешкодили дрон у центрі столиці країни Варшави, повідомив увечері 15 вересня прем’єр-міністр Дональд Туск, не вказавши точно, коли це сталося.

«Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, який діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту», – написавТуск у мережі Х.

Минулого тижня, 10 вересня, влада Польщі заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG