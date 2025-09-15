Туск: у Варшаві знешкодили дрон над урядовими будівлями і палацом Бельведер, затримані білоруси

Польські спецслужби знешкодили дрон у центрі столиці країни Варшави, повідомив увечері 15 вересня прем’єр-міністр Дональд Туск, не вказавши точно, коли це сталося.

«Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, який діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту», – написавТуск у мережі Х.

Минулого тижня, 10 вересня, влада Польщі заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.