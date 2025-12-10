Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ – джерело

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до «тіньового флоту» РФ, повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ.

За його даними, судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу «Новоросійськ», воно йшло з вимкненим транспондером.



«Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень, за попередньою інформацією, судно виведене з ладу. Приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн», – повідомило джерело, додавши, що проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

Зазначається, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.



29 листопада, як повідомляло джерело, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ.

Влада Туреччини тоді повідомляла про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі – після, ймовірно, «зовнішнього впливу». Обидва судна перебувають під західними санкціями як складові «тіньового флоту» Росії.

Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.



