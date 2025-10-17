Водій вантажівки наїхав на пересувний блокпост на Одещині, двоє військових загинули – поліція

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє військових віком 34 і 36 років, повідомила 17 жовтня пресслужба Головного управління Нацполіції області.

«Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман… Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які перебували біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що один потерпілий загинув на місці, другий – у «швидкій» по дорозі в лікарню.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий, зазначили в управлінні поліції.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнений рух транспорту. У поліції кажуть, що встановлюють всі обставини події і вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і затримання водія у процесуальному порядку.