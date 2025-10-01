ДБР: у Чернігові через наїзд патрульного автомобіля загинув військовий

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель військовослужбовця в дорожньо-транспортній пригоді, йдеться в повідомленні ДБР 1 жовтня.

За даними слідства, увечері 30 вересня в Чернігові працівник патрульної поліції, «керуючи службовим автомобілем, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході».

«Від травм військовослужбовець загинув на місці. За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У разі обвинувального вироку вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом.

«Наразі призначено низку експертиз. За їх результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу», – додає ДБР.

У вересні поліція Тернопільської області повідомила про затримання водія, який скоїв кілька ДТП. Ним виявився 31-річний працівник територіального центру комплектування і соціальної підтримки одного з районів області.



