Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: суд засудив обвинуваченого до довічного позбавлення волі

Суд засудив колишнього співробітника УДО Артема Косова до довічного позбавлення волі за умисне вбивство неповнолітнього Максима Матерухіна
Суд засудив колишнього співробітника УДО Артема Косова до довічного позбавлення волі за умисне вбивство неповнолітнього Максима Матерухіна

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі щодо колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів неповнолітнього Максима Матерухіна на верхній станції Київського фунікулера в квітні 2024 року.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, суд визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.

Апеляційна скарга може бути подана протягом 30 днів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на думку сторони обвинувачення, чітко показують – Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна.

За даними слідства, 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. На верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка, той розбив головою скло, уламки якого розрізали йому шию. Юнак помер на місці.

Згодом у Державному бюро розслідувань повідомляли, що експертиза підтвердила, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння – 1,2 проміле алкоголю у крові.

ДБР повідомило 9 квітня, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві не визнає свою провину.

Але минулого тижня обвинувачений Артем Косов в останньому слові в суді визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.


