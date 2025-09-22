Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: суд засудив обвинуваченого до довічного позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі щодо колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів неповнолітнього Максима Матерухіна на верхній станції Київського фунікулера в квітні 2024 року.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, суд визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.



Апеляційна скарга може бути подана протягом 30 днів.



Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що зібрано достатньо доказів, які, на думку сторони обвинувачення, чітко показують – Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна.

За даними слідства, 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. На верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка, той розбив головою скло, уламки якого розрізали йому шию. Юнак помер на місці.

Згодом у Державному бюро розслідувань повідомляли, що експертиза підтвердила, що нападник був у стані алкогольного сп’яніння – 1,2 проміле алкоголю у крові.

ДБР повідомило 9 квітня, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві не визнає свою провину.

Але минулого тижня обвинувачений Артем Косов в останньому слові в суді визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.



