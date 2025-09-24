ДБР: помер арештований експрацівник Київського СІЗО – його обвинувачували в смерті іншого в’язня

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через смерть у Київському слідчому ізоляторі одного з колишніх працівників, який утримувався під вартою – про це відомство заявило 24 вересня.

За повідомленням, померлий був обвинуваченим у низці службових злочинів, що призвели до смерті в’язня у цьому ж СІЗО.

За даними Офісу генерального прокурора, який веде процесуальне керівництво в справі, одному з ув’язнених стало зле в камері 17 вересня. Ним виявився колишній працівник цієї ж установи, якого ДБР раніше викрило на системних зловживаннях.

«Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття – синців, подряпин чи саден. Лікарі надали увʼязненому усю необхідну допомогу, однак за кілька днів, 24 вересня він, на жаль, помер у лікарні», – повідомляє бюро.

Офіс генерального прокурора уточнив, що справу відкрили за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки:

«Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб. Прокуратура вживає всіх заходів для забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого розслідування».





ДБР зазначає, що померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі про побиття до смерті іншого в’язня Київського ізолятора. В серпні 2025 року бюро завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду.

Ім’я померлого правоохоронці не називають. У липні стало відомо, що до суду передали обвинувальні акти щодо п’яти ув’язнених і чотирьох співробітників СІЗО. Справа стосувалася смерті одного з ув’язнених у грудні 2024 року через побиття, і службовці ізолятора, за даними слідства, намагалися приховати злочин.



