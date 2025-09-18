Доступність посилання

Поліція заявила про затримання на Тернопільщині працівника ТЦК через ДТП, скоєні в нетверезому стані

У поліції заявили, що вирішується питання про притягнення фігуранта до адміністративної відповідальності, а також щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України
Поліція Тернопільської області повідомила, що 17 вересня затримала водія, який скоїв кілька ДТП, зокрема спричинив тілесні ушкодження інспектору поліції. Затриманого доправили його до Тернопільського районного управління поліції, ним виявився 31-річний працівник територіального центру комплектування і соціальної підтримки одного з районів області, кажуть у поліції.

«За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку. Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою й автомобілем Audi… Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що вирішується питання про притягнення фігуранта до адміністративної відповідальності, а також щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У Тернопільському обласному ТЦК і СП прокоментували інцидент, заявивши, що призначили службове розслідування.

«Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи. Попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці, відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу. Військову службу у Збройних силах України проходить з жовтня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

За даними аналітичної платформи «Опендатабот», у 2024 році зафіксували понад 65 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані. Загалом тисяча ДТП із загиблими та/або травмованими сталися через керування авто нетверезими водіями у 2024 році. 110 людей загинули у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися. Загалом ДТП, скоєних нетверезими водіями, побільшало на майже на 19% порівняно з 2021 роком, свідчать дані аналітиків.

