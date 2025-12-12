Берлін викликав російського посла через кібератаку та дезінформацію

Німеччина викликала російського посла через кібератаку та операцію з дезінформації, пов’язану з німецькою виборчою кампанією, заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

За даними речника МЗС, кібератаку на німецьку службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року приписують підтримуваній ГРУ російській хакерській групі Fancy Bear.

Він додав, що спроби вплинути на вибори в Німеччині на початку цього року були точно пов’язані зі Storm-1516, проросійською операцією впливу, яку раніше спостерігали на президентських виборах у США 2024 року та яку розслідувала влада США.

Читайте також: Таїланд підтвердив затримання «хакера світового класу» з Росії

«Аналіз наших служб показує, що кампанія поширює штучно згенеровані псевдорозслідувальні дослідження, діпфейки, послідовності зображень, псевдожурналістські вебсайти та сфабриковані свідчення свідків на різних платформах», – сказав речник, якого цитує Reuters.

Уряд Німеччини неодноразово звинувачував Москву у масштабних кібератаках. Речник заявив, що подальші дипломатичні та політичні заходи мають бути схвалені урядом.

Російське посольство наразі ці звинувачення Берліна не коментувало. Кремль раніше заявляв, що європейські звинувачення в диверсіях або гібридній кампанії є повністю необґрунтованими.

У травні 2025 року розвідувальні служби Великої Британії та її союзників звинуватили підрозділ російської спецслужби ГРУ, відомий як APT 28 або Fancy Bear, у спробі отримати доступ до камер відеоспостереження, щоб відстежувати західну допомогу, яка надходить до України, та перешкоджати постачанню.