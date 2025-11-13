Таїланд підтвердив затримання «хакера світового класу» з Росії

Поліція Таїланду підтвердила затримання на острові Пхукет на запит США громадянина Росії, якого обвинувачують у хакерській діяльності. Про це 13 листопада повідомила офіційна російська агенція ТАСС із посиланням на інформацію, отриману її кореспондентом у місцевих правоохоронних органах.

Раніше поліцейський відділ боротьби зі злочинами у сфері технологій зазначив, що йдеться про «35-річного хакера світового класу, який атакував системи безпеки державних установ у Європі та США». У кіберполіції зазначили, що підозрюваний приїхав до Таїланду 30 жовтня і жив у провінції Пхукет. 6 листопада його затримали в готелі в окрузі Таланг.

Операція із затримання проводилася разом із американським Федеральним бюро розслідувань. У обвинуваченого вилучили «ноутбуки, мобільні телефони та цифрові гаманці для проведення технологічної експертизи». Процедура екстрадиції хакера до США може розпочатися найближчим часом, пише Forbes.

Ім’я затриманого поліція не розкрила. Видання «Вот Так» звернуло увагу, що серед офіційно розшукуваних ФБР хакерів тільки один збігається за віком із зазначеним тайською кіберполіцією – це уродженець Мурманської області Олексій Лукашев, старший лейтенант Головного розвідувального управління Генштабу РФ, приписаний до військової частини 26165. Він розшукується американською владою за підозрою у причетності до втручання в президентські вибори США 2016 року.

У 2018 році Лукашева було названо владою США серед 12 співробітників ГРУ, звинувачених у зламі серверів Демократичної партії. Хакерське угруповання, у якому працював Лукашев, відоме як APT28, Fancy Bear, або Pawn Storm, зазначає The Insider.

Кремль неодноразово заперечував будь-які твердження про спроби втручатися у виборчу кампанію у США. Сумніви у висновках американських спецслужб про те, що Москва неодноразово намагалася вплинути на американських виборців, висловлював і республіканець Дональд Трамп, який переміг на виборах у 2016 році. Трамп називав розслідування «полюванням на відьом». Спецпрокурор Роберт Мюллер дійшов висновку, що Росія втручалася у вибори, але змови зі штабом Трампа не було.