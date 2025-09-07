У Києві сталась смертельна ДТП: двоє загиблих, троє травмованих – поліція

У Дарницькому районі Києва сталась смертельна аварія, йдеться у повідомленні патрульної поліції столиці.

Відомо, що правоохоронці почали провадження за фактом смертельної ДТП, яка сталась 7 вересня у Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

«Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події. Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані», – кажуть у пресслужбі.

Раніше на Одещині у Білгород-Дністровському районі внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік із численними травмами госпіталізовані.



