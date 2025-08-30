На Одещині автівка з’їхала у кювет: загинула жінка, постраждав хлопчик – поліція

На Одещині у Білгород-Дністровському районі внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік із численними травмами госпіталізовані, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, ДТП сталася вдень у суботу, 30 серпня, на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами», – уточнили в поліції.

Як зауважили правоохоронці, чоловіка перевірять на стан спʼяніння.

За даними місцевих ЗМІ, у ДТП потрапив мер Рені Одеської області Ігор Плехов на своєму авто Lexus. Його 72-річна мати загинула, а п’ятирічного сина госпіталізували до лікарні.