Поліція: з жовтня почався процес оформлення ДТП в електронному вигляді

Патрульна поліція повідомила, що від жовтня розпочала у Вінницькій області процес складання схем місця ДТП в електронному вигляді за допомогою планшетів.

«Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації», – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, до кінця 2025 року планують запровадити складання схем ДТП в електронному вигляді ще в десяти областях, а завершити впровадження – протягом наступного року.

«Загальна ж процедура залишається незмінною: матеріали ДТП з електронними схемами направлятимуться до суду для розгляду у встановленому порядку», – йдеться в повідомленні.

На початку року в поліції повідомили, що протягом 2024 року в Україні сталася 25 781 аварія з потерпілими, 3 202 людини загинули, 32 023 особи травмовано. Це на 5%-9% (за різними показниками) більше у порівнянні з 2023 роком, зазначав Білошицький.