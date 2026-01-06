На Харківщині 18 людей постраждали через ДТП за участю пасажирського автобуса – поліція

У Харківській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса постраждали 18 людей, зокрема 17-річний хлопець, повідомила місцева поліція.

«Водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням. Внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter. Через зіткнення постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що трьом жінкам надали необхідну медичну допомогу на місці, інших постраждалих шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».