Заклади освіти «недостатньо захищені»: Клименко прокоментував стрілянину в школі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 24 листопада відреагував на випадок у львівській школі, де один із батьків відкрив вогонь із травматичного пістолета.

За спостереженням міністра, офіцер Служби освітньої безпеки «оперативно зреагував, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків», запобігши подальшій небезпеці.

«Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки. Сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові їх 68 – це трохи більше половини закладів міста», – заявив міністр.

Клименко зазначив, що присутність офіцера в школі важлива, але її недостатньо. Він назвав складові безпеки, які вважає необхідними:

контрольований вхід

«чітко визначена» територія школи

відеоспостереження

технічні засоби контролю (металодетектори)

присутність підготовленого фахівця з безпеки (поліцейського)

«Ці вимоги вже частково закладені в ухваленому Законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи. Та й дорослі повинні усвідомлювати відповідальність: школа – не місце для вирішення конфліктів», – додав голова МВС.

Національна поліція вранці 24 листопада повідомила про стрілянину на території однієї зі шкіл Львова. За попередніми даними, між двома батьками учнів сталася сварка у шкільному приміщенні, яка згодом переросла в бійку на вулиці. Один із чоловіків вистрелив в іншого з травматичної зброї, постраждалого госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство, триває досудове розслідування.



