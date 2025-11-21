Доступність посилання

Заступник голови САП Синюк звільнився з роботи за власним бажанням

10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко (п) створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. Про це 21 листопада «у відповідь на запити» повідомила САП.

«З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням.

Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.

Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.

Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – вказано в повідомленні.

10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

У САП не уточнюють, що стало підставою для службового розслідування. Однак, за даними видання «Українська правда», перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до справ щодо масштабної корупції в енергетиці. Журналісти стверджують, що за останні кілька місяців вони зафіксували законспіровані зустрічі Синюка. Він на ці повідомлення наразі не реагував.


