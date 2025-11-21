Заступник голови САП Синюк звільнився з роботи за власним бажанням

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. Про це 21 листопада «у відповідь на запити» повідомила САП.

«З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням.

Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.

Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.

Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – вказано в повідомленні.

10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

У САП не уточнюють, що стало підставою для службового розслідування. Однак, за даними видання «Українська правда», перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до справ щодо масштабної корупції в енергетиці. Журналісти стверджують, що за останні кілька місяців вони зафіксували законспіровані зустрічі Синюка. Він на ці повідомлення наразі не реагував.



