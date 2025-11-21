Мінекономіки: будинок ексміністра Захарченка виставляли на торги, але вони були безрезультатними

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що будинок колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка виставляли на торги, але вони були безрезультатними.

За його словами, будинок, який довго не виставлявся, був виставлений на «Прозорро» для пошуку управителя, але ніхто не прийшов – відповідальність за збереження майна несе орган досудового розслідування або прокуратура, а АРМА не має фізичного доступу до об’єкта.

«Спроба провести такі конкурси була у 2022 році, але тоді переможця не обрали. Попереднє ж керівництво Агенції їх потім скасувало. Конкурси на активи Захарченка поновили в системі Prozorro у вересні цього року, але торги знов не відбулися – не було бажаючих», – розповів він журналістам.

Соболев повідомив, що зараз АРМА збирає ринкові пропозиції для формування умов цих активів для подальшого виставлення на конкурс – усі конкурси з відбору управителів проводяться виключно через систему Prozorro.

Як стверджував народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, колишній міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав Віталію Захарченку.

«Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати», – писав Железняк у своїх соцмережах.

Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Обоє тоді не прийшли на засідання парламенту.

Заяви Железняка про проживання в будинку Захарченка Галущенко не коментував. Раніше він, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків міністра, заявив, що «не тримається за посаду міністра» і вважає, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Читайте також: Арахамія: «Слуга народу» підтримує розслідування корупції, але не робить «політичних оцінок»

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.