«Так, слов'янська мова у нас є. Це типу російська». В Україні перевіряють підпільну школу «руского міра»

Українські журналісти-розслідувачі виявили у Києві підпільну школу, в якій навчають за книгами, виданими ще в СРСР, дивляться радянське кіно та співають російські пісні. Після виходу розслідування про підпільну школу при УПЦ (МП) в Києві СБУ та прокуратура розпочали перевірку.

Школа знаходиться на території одного із храмів Української православної церкви ( Московського патріархату). Щоб дізнатися більше про цей навчальний заклад, розслідувачі проекту «Слідство.Інфо» вигадали легенду про те, що нібито самі хочуть віддати дитину на навчання.

Один хлопчик у шостому класі намалював малюнок з російськими прапорами. Хлопчик каже: «Я поважаю Росію»

Директорка школи розповіла, що після початку війни збиралася їхати з України до Росії, але передумала через телефонний дзвінок. «Я стала читала молитву. І раптом хтось дзвонить і каже: «Здрастуйте, ви хотіли відкрити школу православну?» Таким загадковим голосом: «Ми хотіли вам допомогти».

Приміщення під школу виділив храм на території монастиря УПЦ (МП) «Голосіївська пустель».

Навчання відбувається протягом усього навчального дня: з восьмої ранку до другої години дня. Використовуються підручники, видані ще в Радянському Союзі.

Серед мов, що вивчаються, є і російська, щоправда, називається по-іншому.

«Так, слов'янська мова у нас є. Це типу російська мова», – розповіли у школі тим, хто прийшов туди під легендою. «Тобто це буквально російська мова називається «слов'янська мова»? – «Так. Українською йде навчання, математика українською, але введена також російська мова».

«Поважаю Росію»

Законодавство не забороняє уроки російської мови в Україні. Проте все навчання має проводитися українською, а спілкування російською у школах обмежується законом.

Також є одразу кілька законів, які забороняють російську пропаганду в Україні.

«У нас є такий предмет «Фільм». Ми по понеділках показуємо фільм хороший. Минулого понеділка і цього показували фільм «Спільна справа», – розповіла журналістам директорка школи. – Один хлопчик у шостому класі намалював малюнок з російськими прапорами. Хлопчик каже: «Я поважаю Росію». Я кажу: «Добре, маєш повне право. Тримай це при собі, ти знаєш які часи зараз».

Журналісти з'ясували: у школі навчаються 60 дітей. Батьки підтримують шкільну програму.

«Як на мене, краще прочитати молитву, ніж щоразу слухати хвилину мовчання, безкінечно співати цей гімн ненормальний. Ще сто разів зміниться влада, сто разів перепишуть гімн, а це все ж таки вічне», – прокоментувала одна з мам школярів.

Краще прочитати молитву, ніж щоразу слухати хвилину мовчання, безкінечно співати цей гімн ненормальний

Юридично виявлений журналістами навчальний заклад – це не школа. Викладачі називають це «сімейним клубом».

Усі діти, які навчаються тут, формально оформлені у двох інших навчальних закладах: у школі Костянтинівки Донецької області та у ліцеї Хотянівки біля Києва.

Журналісти додзвонилися до директора цього ліцею. Їм відповіли, що школярі числяться в ньому лише формально: «Вони не навчаються ніяк, вони просто числяться, а все навчання відбувається у школі при монастирі. Ну це як би по дружбі з Ганною Анатоліївною. Школа потім дає оцінки, і ми тут проставляємо їх як оцінювання».

Вже кілька років в Україні точаться дискусії навколо Православної церкви так званого Московського патріархату. Кілька служителів цієї церкви звинувачували в державній зраді, а деяких після затримання обмінювали на українських полонених.

Офіційна реакція і розслідування

Вже за перший вечір після публікації розслідування про підпільну школу в церкві набрало понад 250 тисяч переглядів.

У столиці держави, яка виборює власне виживання, подібне не просто неприпустимо

За дві години після публікації розслідування його прокоментував міністр освіти України Оксен Лісовий: «Сам факт існування у Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі «руского міра», на четвертий рік повномасштабної війни – ситуація, яка не має жодних пояснень».

«У столиці держави, яка виборює власне виживання, подібне не просто неприпустимо – це пряма загроза для дітей та держави, в якій вони живуть. Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно значилися як учні, але фактично навчалися у підпільній структурі», – написав він в соцмережах.

Вранці у середу, 7 січня, Служба безпеки України повідомила, що веде досудове розслідування за фактами, викладеними журналістами. Про своє розслідування заявили і в офісі генпрокурора України:

«За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні навчальні заклади, в яких вони мали навчатися офіційно, а також з'ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи».

Оригінал публікації на сайті телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода для російськомовної аудиторії)