Суд щодо ліквідації УПЦ (МП): хто і як гальмує процес?

Суд щодо ліквідації УПЦ (МП): ґрунтовний розгляд чи затягування?

Шостий апеляційний адміністративний суд оголосив перерву до 11 грудня у розгляді справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

30 жовтня суд розпочав розгляд справи та вислухав клопотання сторін. Також суд вирішив виділити зустрічний позов УПЦ (МП) до Держетнополітики в окреме самостійне провадження та направити до Київського окружного адміністративного суду.

В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 10:00 11 грудня 2025 року.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що представники Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) навмисно затягують розгляд справи про її ліквідацію.

Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що «ми отримали ваш припис, і не будемо його виконувати

У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що адвокати митрополії «зловживають судовими процедурами», щоб не допустити розгляду справи по суті.

«Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що «ми отримали ваш припис, і не будемо його виконувати. […] Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України», – заявив Єленський в етері програми «Свобода Live».

Єленський також додав, що під час суду адвокати Київської митрополії діяли «надзвичайно агресивно».

Радіо Свобода запрошувало адвокатів Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) до участі в етері, проте відповіді на прохання так і не надійшло.

Але в соцмережі Telegram адвокат Київської митрополії УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що до суду вже надійшло понад тисячу заяв від вірян про залучення їх до справи як третіх осіб, ще близько 300 таких заяв перебувають у канцелярії. Саме велика кількість таких звернень, за словами адвоката, стала однією з підстав для відкладення розгляду.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ МП – ред.) із Російською Православною Церквою, діяльність якої в Україні є забороненою. За результатами проведеного дослідження Київській митрополії УПЦ МП винесли Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Припис УПЦ (МП) не виконала. У зв'язку із чим Держетнополітики просить суд припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

Як відбувається цей процес? Суд затягується? Чи впливає усе це на діяльність УПЦ (МП) зараз? І що далі?

Трамп зустрівся із Сі: підсумки

Китай погодився співпрацювати зі США в питанні припинення війни Росії проти України, заявив американський лідер Дональд Трамп за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня в південнокорейському Пусані.

«Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні», – сказав Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Вашингтона.

Але чи справді в інтересах Китаю завершення війни Росії проти України на умовах Києва?

