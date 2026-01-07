Лубінець відреагував на повідомлення про підпільну школу УПЦ (МП) в Києві

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ймовірну діяльність у Києві підпільної школи УПЦ (МП), де дітей навчають за радянськими підручниками та залучають до виконання радянських пісень.



Омбудсмен заявив, що скерував запити до МОН, СБУ та ОГП, щоб перевірити всі обставини і забезпечити належне реагування.



«Неприйнятно, що таке відбувається в столиці держави, де вже 12 рік триває агресія, де ми точно розуміємо методи та підступні плани ворога. Разом з тим, захист дітей є безумовним пріоритетом нашої держави. Особливо тривожить, що діти фактично перебували поза державним контролем. Їх зарахували до ТОВ «Хотянівський ліцей «Ранчо Скул», де документи учнів були оформлені лише формально. Це позбавляє дітей гарантій якості освіти, захисту та належної уваги з боку держави», – написав він у телеграмі.



Лубінець наголошує, що діти не можуть розглядатися як носії чи об'єкти нав'язування поглядів, переконань або рішень дорослих, і не повинні залучатися до процесів, відповідальність за які вони не можуть нести.



«Жодна форма навчання не може виправдовувати втручання у свідомість дітей і підміну освіти пропагандою. Цей випадок має бути ретельно розслідуваний, а відповідні органи зобовʼязані вжити заходів, щоб припинити зараз і запобігти в майбутньому», – додав він.

Про те, що в Києві діє підпільна школа УПЦ (МП), де викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми і навчають російським пісням, йшлося в оприлюдненому напередодні розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо».

Журналісти вказують, що школа працює при монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь». Директорка називає заклад «сімейним клубом», утім, він працює за розкладом як звичайна школа.

Документи школярів, як стверджується в розслідуванні, для формальності зберігають у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються. Загалом нині у цій школі навчається понад 60 дітей з 1 по 9 клас.

У Міністерстві освіти і Службі безпеки України після цього повідомили про проведення перевірки.

У травні минулого року в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».



