У Києві школяр поранив ножем однокласника та вчительку – поліція

В одну зі шкіл Києва зранку 12 січня учень прийшов із ножем і поранив двох людей, повідомила поліція столиці, додавши, що «зʼясовує обставини нападу».

«Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45. За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Нападник затриманий, поліція працює на місці події, додали правоохоронці, пообіцявши інші подробиці згодом.

Аналогічний випадок стався менш як місяць тому в Росії, там мотивом нападника була ненависть на національному ґрунті.

16 грудня учень дев’ятого класу Успенської школи Одинцовського району Підмосков’я Тимофій К. розпорошив перцевий балончик в обличчя охоронцю, вдарив його ножем, а потім атакував ножем 10-річного школяра. Дитина померла, вбитим школярем виявився громадянин Таджикистану.

Перед атакою нападник цікавився національністю школярів, був одягнений у жилет із написом No Lives Matter («Нічиї життя не важливі» – гасло радикальної інтернет-спільноти, що пропагує людиноненависницькі ідеї та виправдовує насильство) і знімав те, що відбувається, на відео.