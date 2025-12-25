У РФ за висловлювання про вбивство 10-річного Кобілджона Алієва затримали вихідця з Таджикистану

У Москві затримали вихідця з Таджикистану за звинуваченням у «розпалюванні національної ворожнечі» після коментарів із приводу вбивства 10-річного Кобілджона Алієва в Підмосков’ї, повідомляє правозахисний центр «Сова».

Затриманий – 25-річний Саїдназар Ходжимуродов, який працює таксистом і ймовірно має російське громадянство.

В опублікованому в Telegram відео він різко висловився на тему нападу 15-річного прихильника неонацистських поглядів на школу в Одинцовському районі Підмосков’я 16 грудня, внаслідок чого від ножового поранення загинув 10-річний чотирикласник Кобілджон Алієв.

Ходжимуродов розкритикував голову російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, звинувачуючи владу в бездіяльності щодо злочинів на ґрунті ксенофобії. За його словами, журналісти ігнорували той факт, що «православний росіянин убив мусульманина, убив таджика», і якби сталося протилежне – вбивство росіянина вихідцем із країн Центральної Азії, – то ЗМІ наголошували б на національності вбивці.

Ходжимуродов вважає це несправедливим, наголосивши, що в Росії «регулярно вбивають таджиків», але саме суспільство залишається до цього байдужим.

Увагу на публікації таксиста звернули прихильники російських ультраправих рухів, серед яких були підписники Telegram-каналу «Многонационал». Вони стали писати скарги до Слідчого комітету, після чого Ходжимуродова затримали.

За даними правозахисників, Ходжимуродов, відомий у соцмережах під ім’ям Саїджон Ходжієв, був затриманий 19 грудня.

У центрі «Сова», який здійснює моніторинг ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті, заявили, що у висловлюваннях Ходжимуродова не вбачають ознак пропаганди насильства чи розпалювання ворожнечі, і, на їхню думку, «немає підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності».

16 грудня учень дев’ятого класу Успенської школи Одинцівського району Підмосков’я Тимофій К. розпорошив перцевий балончик в обличчя охоронцю, вдарив його ножем, а потім атакував ножем 10-річного школяра. Дитина померла, вбитим школярем виявився громадянин Таджикистану.

Перед атакою нападник цікавився національністю школярів, був одягнений у жилет із написом No Lives Matter («Нічиї життя не важливі» – гасло радикальної інтернет-спільноти, що пропагує людиноненависницькі ідеї та виправдовує насильство) і знімав те, що відбувається, на відео.

Вбивство дитини викликало резонанс і за межами Таджикистану. В Астані та Бішкеку до посольств Таджикистану приносили квіти та м’які іграшки. У німецькому Бонні група таджицьких опозиціонерів провела акцію жалоби і протесту біля російського консульства.

МЗС, МВС, Рада безпеки, міністерство освіти та омбудсмен Таджикистану висловили стурбованість. Російському послу вручили ноту протесту.

Кобілджон Алієв був похований 18 грудня в його рідному районі Шахрінав у Таджикистані. Суд у Росії заарештував підозрюваного на два місяці.