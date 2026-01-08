Свириденко: уряд пропонує перехід на дистанційне навчання через погоду

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень через «суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря», повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 8 січня.

Зокрема, за її словами, Міністерство освіти і науки разом з іншими органами влади та місцевими адміністраціями мають «невідкладно опрацювати питання» щодо тимчасового припинення очного навчання. Також пропонується перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня.

«Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти», – уточнила Свириденко.





Рішення будуть ухвалювати невідкладно з урахуванням висновків комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і реальної ситуації в регіонах.

Прем’єрка додала, що місцевим адміністраціям рекомендують на період негоди розглянути переведення роботи підприємств і організацій на дистанційний режим з урахуванням ситуації на місці.

Вона наголосила, що рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, які не можуть працювати дистанційно в умовах воєнного стану.

«Наш пріоритет – безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем», – додала Свириденко.

Раніше віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив про обмеження руху через негоду на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку до погіршення погодних умов через наближення циклону.

Погіршення погодніх умов, яке очікується в Україні, створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.



