Росія продовжує стягувати війська до кордонів України на тлі підготовки до переговорів зі США – Bloomberg

Росія продовжує нарощувати сили поруч із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки, повідомило 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes.

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони. Як зазначає агентство, незважаючи на обмежену кількість військ на кордоні, Росія зможе швидко «зміцнити ці сили», відправивши великі формування на поїздах і літаках.

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Як стверджують українські військові, Москва сконцентрувала вже 122 тисячі військовослужбовців за 200 кілометрів від кордонів з Україною.

США та їхні європейські союзники попередили Росію про серйозні наслідки, якщо вона нападе на Україну. Кремль заперечує, що планує вторгнення.

23 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори зі США плануються на початок січня в Женеві.

«У цілому ми бачимо поки позитивну реакцію, і американські партнери кажуть, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде по цьому шляху», – сказав Путін.

Він вкотре заперечив агресивні наміри Росії і звинуватив у таких намірах США й Україну, вимагаючи дати Москві «гарантії безпеки», у тому числі – не допустили розширення НАТО на Схід, зокрема і щодо України.

У Білому домі заявили, що дата і місце переговорів із Росією наразі остаточно не визначені.