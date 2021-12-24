Зеленський провів відеозустріч із конгресменами США – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 членів обох палат Конгресу США, які представляють Демократичну та Республіканську партії, повідомляє ввечері 24 грудня сайт глави української держави.

«Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави. Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається. Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – «нормандського», Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Було наголошено на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання», – ідеться в повідомленні.

«Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на Росію та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері. Учасники зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу «Північний потік-2».

Володимир Зеленський «поінформував сенаторів і конгресменів про поступ у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбу з олігархічною системою». У повідомленні не уточнюється, чи йшлося про черговий зрив обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке було одним із положень меморандуму за підсумками вересневих переговорів президентів України та США.