МЗС Росії поскаржилося в ООН на США через «захоплення російської дипвласності» – Захарова

Росія закликає генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша притягнути США до відповідальності за «порушення міжнародного права через затримки з видачею віз та захоплення російської дипвласності», заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Москва закликає до запуску арбітражного трибуналу проти США.

«США не поспішають повертатися на шлях виконання своїх зобов’язань за згодою 1947 року, а також Генасамблеї США», – заявила речниця МЗС Росії.

Вашингтон наразі не коментував цю заяву.

Раніше Захарова заявляла, що Вашингтон продовжує відмовляти російським дипломатам у доступі до дипвласності Росії у США. Приміщення для дипмісії, придбані у 50-х роках, із кінця грудня 2016 року заблоковані Держдепартаментос США, вказувала Захарова.

У грудні 2020 року держсекретар США Майкл Помпео вирішив закрити американське генконсульство у Владивостоці та призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі. За його словами, це робиться для оптимізації роботи дипломатичної місії США у Росії.

Наприкінці квітня 2021 року посольство США заявило про припинення з травня обробки заявок на всі неімміграційні візи, крім дипломатичних. Таке рішення ухвалили через повідомлення Москви «про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян у будь-якій якості». 14 травня американська дипмісія у Москві повідомила про намір російської влади відкласти заборону на прийом на роботу іноземних громадян.

Забороні наймати громадян Росії та третіх країн передувала висилка десяти американських дипломатів та заборона на в’їзд до Росії восьми високопосадовцям. Це стало відповіддю на розширення санкцій щодо Росії з боку США за кібератаки та «шкідливі зовнішньополітичні дії».